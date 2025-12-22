Genoa Atalanta, De Rossi nel post partita: «La squadra ha lottato in 11 vs 10. Con l’Atalanta in 10 si può perdere ma sono orgoglioso di questo»

Genoa Atalanta, il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi nel post gara: «La squadra ha lottato in 11 vs 10. Con l’Atalanta in 10 si può perdere»

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, arrivano al termine della sfida valida per la 16ª giornata di Serie A. Il match si è deciso al 94’, quando l’Atalanta ha trovato l’1-0 con il colpo di testa di Isak Hien su calcio d’angolo: per il difensore svedese si tratta del primo gol in Serie A. Di seguito le sue parole a DAZN.

PAROLE – «Gli errori fanno parte di questo lavoro, non mi soffermo mai ad analizzare il singolo errore. La squadra ha lottato in 11 vs 10, paradossalmente dal punto difensivo è stata la nostra miglior partita, non ho nulla da recriminare ai ragazzi. Con l’Atalanta in 10 si può perdere ma sono orgoglioso sia successo in questo modo, questa è la mia squadra e d’ora in poi vorrei presentarmi con questa partita qui».

«Mi è dispiaciuto tantissimo levare Martin ma non volevo abbassarmi troppo, volevo tenere due giocatori offensivi lì davanti, l’ho potuto fare perché ho Vitinha che fa 3 partite in una. Questo gol all’ultimo mi ha spezzato il cuore ma vedendo la partita di questa sera sono convinto che questa squadra festeggerà la salvezza».

«Sommariva ha fatto una partita incredibile, lui si allena sempre a mille ed è un personaggio importantissimo nel nostro spogliatoio, per me è stato uno dei migliori. Per quanto riguarda la prossima partita sarà particolare per me, non posso garantire per quanto riguarda l’effetto che avrò entrando nello stadio con dei colori diversi».

