Genoa Atalanta, Palladino nel post gara: «Queste partite ci danno l’entusiasmo. Complimenti al Genoa: nonostante l’inferiorità numerica ha dato tutto»

Genoa Atalanta, il tecnico della Dea Palladino parla nel post partita: «Queste partite ci danno l’entusiasmo. Complimenti al Genoa»

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, arrivano al termine della sfida contro il Genoa, valida per la 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri si impongono 1-0 al 94’, grazie al colpo di testa di Isak Hien su calcio d’angolo: per il difensore svedese è il primo gol nel massimo campionato italiano.

In una gara più complicata del previsto, nonostante la lunga superiorità numerica dovuta all’espulsione di Leali dopo pochi minuti, la rete dell’ex Verona consegna tre punti pesanti e permette alla squadra di Palladino di risalire nella parte sinistra della classifica. Le parole a DAZN:

PAROLE – «Non esistono partite facili e voglio fare i complimenti al Genoa. Nonostante l’inferiorità numerica hanno dato tutto, per noi è stato difficile con tutti questi spazi chiusi. Noi siamo stati un po’ lenti nella manovra e nel trovare gli spazi. Nel secondo tempo ho chiesto di muoverla più veloce, e sicuramente ci sono cose che avremmo potuto far meglio, ma serviva vincere oggi. Queste partite ci danno l’entusiasmo che ci serve».

«Esultare così non è da me. Preferisco stare più calmo, ma oggi mi sono lasciato un po’ andare e sono corso insieme ai ragazzi. Vincerla così è stato bello, il Genoa ha anche avuto chance per fare gol. A me piace vincere anche soffrendo, tempra la squadra. In Serie A non sono sempre pulite le partite e ci sono cose da migliorare, ma vincere era fondamentale. Affronteremo in maniera differente i prossimi scontri diretti».

CALENDARIO – «L’obiettivo mio e della squadra era di fare più punti possibili prima di Inter, Roma e Bologna, che sono scontri diretti per le zone alte. Dobbiamo prendere partita per partita, ma era intanto importante arrivare nella zona sinistra della classifica. Queste vittorie portano autostima, e poi ce la giochiamo con tutte, abbiamo grande qualità».

