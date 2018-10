Genoa, Ballardini: «Piatek non basta, non abbiamo coperto bene gli spazi»

Il tecnico del Genoa ha commentato la sconfitta casalinga contro il Parma, ammettendo gli errori della formazione rossoblu

Nel lunch match dell’ottava giornata di campionato, il Genoa esce sconfitta dal Marassi contro il Parma per 1-3. I rossoblu dopo essere passati in vantaggio al 6° minuto con il solito Piatek, in meno di un quarto d’ora, dal 16’ al 30’, subiscono tre reti, incassando la terza sconfitta della stagione. A commentare il KO è il tecnico della società ligure, Davide Ballardini, ai microfoni di Radio Rai: «Bisogna sostenere sempre il centravanti Piatek che deve dare costantemente il suo contributo alla squadra con le sue reti e buone prestazioni. L’attaccante polacco è molto bravo, ma da solo non può bastare, dobbiamo cercare di essere abili in entrambi le fasi di gioco».

Infine l’allenatore del Genoa ha concluso ammettendo: «Non capita spesso di farci trovare così scoperti come oggi, i nostri avversari sono stati attenti e determinati nelle ripartenze. Non abbiamo coperto bene gli spazi, mancando di lucidità».