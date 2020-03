Genoa, Biraschi: «Mi preoccupo per tutti, stiamo facendo sacrifici»

Davide Biraschi, difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

«I sacrifici li stanno facendo tutti gli italiani in questo periodo, quindi posso farli tranquillamente anche io. L’alimentazione è la stessa di prima: dieta mediterranea classica, dunque, solo che svolgendo meno attività, ho ridotto in proporzione anche le quantità».

PASSATEMPI – «Ho ripreso a leggere dopo tanto tempo, per la gioia di mia madre. Biografie di sportivi, tanto per rimanere in tema. Come quella di Agassi, per cominciare. Devo ammettere che il pensiero di quello che sta succedendo in tutta Italia è qualcosa di costante e resta una preoccupazione forte che sento non solo per la mia famiglia, ma per tutti gli italiani».

GRUPPO – «Con i compagni siamo sempre connessi via PlayStation, riusciamo a fare gruppo anche in quarantena. E la chat di squadra è una vera giungla. Ci sentiamo spesso, proviamo a sdrammatizzare scherzando e ci teniamo informati su come stanno tutti i compagni».