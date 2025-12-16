Genoa, la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l’Inter: la nota ufficiale

Genoa, arriva il comunicato ufficiale del club dopo gli scontri durante il pre gara l’Inter: la nota ufficiale del Grifone

La questura di Genova ha reso noto che sono stati effettuati cinque arresti in flagranza differita nei confronti di soggetti appartenenti a frange ultras del tifo rossoblù. Il provvedimento arriva in seguito ai disordini verificatisi prima della partita tra Genoa e Inter, disputata il 14 dicembre.

Secondo la ricostruzione della Digos, alcuni tifosi genoani avrebbero lanciato petardi, bombe carta e fumogeni, tentando anche di aggredire i sostenitori nerazzurri. L’intervento della polizia ha impedito conseguenze più gravi, ma gli scontri hanno comunque provocato 15 feriti e il danneggiamento di diverse auto parcheggiate nei pressi dello stadio.

A distanza di due giorni dagli episodi, la Polizia di Stato ha identificato e arrestato i responsabili. Contestualmente, il Genoa ha diffuso un comunicato ufficiale per prendere posizione sull’accaduto, condannando fermamente i comportamenti violenti e ribadendo la propria volontà di tutelare l’immagine del club e la sicurezza dei tifosi.

COMUNICATO – Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre.

Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

