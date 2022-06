Il Genoa spinge Criscito verso l’addio: il motivo

Nonostante Domenico Criscito stia pensando di ridursi l’ingaggio pur di restare, il Genoa sarebbe di tutt’altro avviso

Il Genoa sta pensando a ripartire per ritornare in Serie A già nella prossima stagione. La società è al lavoro per valutare il da farsi.

A tenere banco è la situazione Criscito. Il capitano pur di restare sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, ma il Genoa è di tutt’altro avviso. Infatti la società lo sta spingendo verso l’addio non ritenendolo parte del progetto rossoblu. Lo scrive Tuttosport.