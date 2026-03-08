Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro la Roma: «Non sono felice perché la Roma ha perso, ma perché io ho vinto. Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro»

Genoa, Daniele De Rossi ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù

ANALISI – «Voglio citare i tre punti, che sono importantissimi, perché vengono da un gruppo forte. Oggi pomeriggio mi sono sentito veramente felice perché avevo un gruppo, non so se si può dire variegato, con tante caratteristiche diverse tra loro. Potevo attingere a giocatori di profondità, a giocatori d’area e lo stesso vale per il centrocampo e per la difesa. Le partite non sono tutte uguali, gli avversari non sono tutti uguali e quando vuoi fare una partita di grande intensità come stasera devi schierare giocatori che hanno queste caratteristiche nel loro DNA. Sono contento per la classifica, ma ancora di più per i giocatori, perché meritano queste soddisfazioni, soprattutto quelli che hanno giocato un po’ di meno».

BATTERE LA ROMA – «Come ho detto con Massimo Ambrosini, dopo quella intervista non ho più vinto una partita, soprattutto a Roma mi hanno massacrato. Però mi ha già scritto dicendomi: “Makumba, finita”. Se decidi di fare questo lavoro devi mettere in preventivo che prima o poi contro la Roma ci giocherai. Non voglio minimizzare quello che è stato per me la Roma e quello che rappresenta. Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano dispiaciuti, ma non devo neanche giustificarmi, perché sarei ipocrita. Non sono felice perché la Roma ha perso, ma perché io ho vinto. Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro, magari fino al giorno in cui tornerò a sperare che la Roma vinca trentotto partite all’anno. Se devo pensare a una squadra che mi faccia sentire un po’ a casa, con una tifoseria simile per pregi e difetti a quella della Roma, il posto dove sono adesso mi ricorda molto quelle sensazioni e mi piace davvero tanto».