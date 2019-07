Genoa, è ufficiale: arriva Barreca dal Monaco. I dettagli

Colpo del Genoa che riporta in Italia Antonio Barreca. Il terzino ex Toro arriva in rossoblù dal Monaco: il comunicato

Il Genoa ha trovato l’intesa con il Monaco per l’acquisto di Antonio Barreca. Il laterale ex Torino ritorna dunque in Italia: ora è anche ufficiale.

Ecco il comunicato del club rossoblù: «Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver perfezionato con As Monaco Fc l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca (Torino, 18 maggio 1993). Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift Im Stubaital».