Genoa, Gilardino: «Europa? C’è voglia di migliorare in fretta»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, nel post partita della gara contro il Lecce. I dettagli

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lecce, vinto per 2-1.

PARTITA – «Dopo questa vittoria c’è grande felicità, dopo un primo tempo in cui non ci siamo espressi al meglio, merito del Lecce che ha fatto un primo tempo strepitoso. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, chi è entrato ha fatto la differenza. Lo spirito del gruppo ha fatto sì poi che potessimo ribaltare la gara. L’input mio e dello staff è quello di perseverare con questa voglia e spirito di migliorarsi quotidianamente. Ekuban ha fatto la differenza, Sabelli è entrato bene, ma da parte di tutti c’è stata la corretta interpretazione della partita».

OBIETTIVO EUROPA – «Nella mia carriera penso di aver avuto equilibrio, e cerco di trasmetterlo adesso anche da allenatore. L’equilibrio è determinante, soprattutto in una piazza come questa. Ora ci godiamo questa serie positiva. L’obiettivo? Mentalmente, come ambizione, è quello di raggiungere prima possibile la quota salvezza. Allo stesso tempo sappiamo le potenzialità che questa squadra può avere anche in futuro, c’è la volontà di migliorarsi velocemente».