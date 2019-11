Genoa, Gumus: «Motta una leggenda, con lui un nuovo inizio»

Il cambio di tecnico ha ridato nuova vita a Gumus che ora dopo esser stato fermo due mesi torna al centro del progetto

Tanti mesi senza giocare con Andreazzoli. Ora Gumus può riniziare da Thiago Motta, nuovo allenatore del Genoa che lo ha messo al centro del progetto. Ecco le sue parole sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

«In agosto mi sono infortunato in allenamento. Stop di un mese. Tornare non è stato semplice, ma con Motta siamo ripartiti tutti da zero. Nelle mie prime due partite ho giocato bene. Il mio campionato è iniziato alla nona giornata, anche se con Andreazzoli il rapporto era stato eccellente».

PANDEV –«Goran è un gran bravo ragazzo».

NAPOLI – «Non abbiamo nulla da perdere. Il Napoli ha giocato in coppa e poi avrà tanta pressione addosso».