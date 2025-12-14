Genoa Inter, Chivu nel pre gara: «Dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, il Genoa è in un buon momento»

Genoa Inter, l’allenatore dei nerazzurri Chivu ha detto la sua poco prima del calcio d’inizio del match del campionato

Nel prepartita di Genoa-Inter, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, Cristian Chivu ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport, illustrando le sue sensazioni e le aspettative. Le parole raccolte da InterNews24:

QUANTO CARICA SAPERE IL RISULTATO DELLE ALTRE? – «Noi dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, perché il Genoa è in un buon momento, ha l’atteggiamento giusto e tanta energia, giocano in casa. Bisogna calarci subito in questa partita»

SE CI SIAMO SENTITI CON DE ROSSI? – «No, questa settimana no».

CHE PARTITA MI ASPETTO? – «Daniele ha trasmesso carattere ma anche tranquillità, perché palleggiano un po’ di più e meglio. Le due punte vivono un buon momento. Sappiamo che oggi è una gara complicata anche per noi»

IN AVANTI PIO, MI ASPETTO UNA PARTITA DI LOTTA ANCHE PER GLI ATTACCANTI? – «Mi aspetto un gruppo consapevole dell’importanza di questa partita, di quanto sia difficile, di cosa devono mettere in campo. Ci saranno momenti in cui dovremo mettere la qualità e altri in cui servirà l’intensità».

