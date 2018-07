Genoa, l’entusiasmo di Radu e Kouamè: «Giocare qui è un sogno»

Tempo di presentazioni per i nuovi acquisti dal calciomercato di Serie A, tra cui Kouamè e Radu per il Genoa: ecco le prime parole in rossoblù

E’ tempo di presentazioni in casa Genoa per la nuova stagione calcistica. Il Grifone 2018/2019 agli ordini di Davide Ballardini riparte dai nuovi acquisti. Quest’oggi hanno parlato due nuovi innesti in casa rossoblù, vale a dire il giovane attaccante Christian Kouamè, preso dal Cittadella, e il portiere Ionut Andrei Radu. Il primo, intervistato ai microfoni di PrimoCanale, si è detto felicissimo di raggiungere la Serie A in questa nuova esperienza dopo essersi messo in mostra nelle ultime stagioni in B con la maglia del Cittadella. «Quando ho avuto la notizia che venivo al Genoa per me è stato un sogno. Sono da cinque anni in Italia e sono sempre andato in crescita negli ultimi anni. Il mio soprannome? La freccia nera o la gazzella» ha detto Kouamè.

Queste, invece, le dichiarazioni di Ionut Andrei Radu ai microfoni del Secolo XIX. L’ex portiere dell’Inter ha raccontato i motivi della scelta rossoblù e della concorrenza che troverà in Marchetti, acquistato nelle ultime settimane dalla società ligure: «Perché ho scelto di fare il calciatore? Lo devo a mia nonna Preda. Lei vide sul giornale che c’erano dei provini di calcio e mi convinse ad andare. Tutto è partito così. Subito portiere? No, attaccante. La buttavo sempre dentro, ma ero pigro e non avevo voglia di correre. E così sono diventato portiere. Cosa mi piace del Genoa? Tutto a partire dal calore della gente. Ringrazio presidente, dirigenti e mister: mi hanno dato la chance di tornare in A. La rivalità con Marchetti? E’ positiva, uno stimolo. Marchetti mi può insegnare tanto, come uomo e come portiere, è una bellissima persona».