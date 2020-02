Genoa-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Genoa-Lazio: i liguri di Nicola ospitano i capitolini di Simone Inzaghi nel lunch match della 25ª giornata di Serie A

La domenica ‘monca’ della 25ª giornata di Serie A per via del rinvio di 3 gare a causa del rischio di diffusione del Coronavirus, si apre con il lunch match fra il Genoa di Davide Nicola e la Lazio di Simone Inzaghi, che si disputerà regolarmente allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I liguri sono terzultimi in classifica con 22 punti, mentre i capitolini sono secondi con 56 e inseguono la Juventus capolista, vittoriosa nell’anticipo con la SPAL. Genoa-Lazio: la partita si giocherà la mattina di domenica 23 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio alle ore 12.30.

Genoa-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Genoa-Lazio sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Genoa-Lazio su DAZN vedrà protagonisti Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi, mentre la telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Genoa-Lazio, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 23 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Dove vederla in streaming: Segui live Genoa-Lazio solo su DAZN

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Le probabili formazioni

GENOA – Tanti gli indisponibili per Nicola, che dovrà schierare una formazione rimaneggiata. Davanti, vista l’indisponibilità all’ultimo di Pinamonti, l’acciaccato Pandev stringerà i denti e farà coppia dal 1′ con Sanabria. A centrocampo mancheranno Sturaro per squalifica e Lerager e Radovanovic per infortunio. Il danese Schöne sarà il regista, mentre Behrami e Cassata agiranno da mezzali. Sulle due fasce out anche Ghiglione e Pajac: i due esterni saranno Ankersen a destra e Criscito a sinistra. In difesa mancherà infine anche l’argentino Romero: il suo posto nella linea a tre con Biraschi e Masiello sarà preso da Soumaoro. In porta sarà confermato Perin.

LAZIO – Inzaghi potrebbe preferire nuovamente Caicedo come partner di Immobile al posto del recuperato Correa. Sulle corsie laterali Jony a sinistra rileverà l’infortunato Lulic, mentre a destra Marusic potrebbe essere nuovamente preferito a Lazzari. Lucas Leiva sarà il playmaker, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Fra i pali agirà Strakosha, davanti a lui Patric rimpiazzerà lo squalifica Luiz Felipe nella difesa a tre con Acerbi e Radu.



GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA