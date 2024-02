Genoa, Ottolini: «Offerta reale per Gudmundsson, ma...»

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, sugli interessi di mercato per Albert Gudmundsson

Marco Ottilini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Albert Gudmundsson.

GUDMUNDSSON– «C’è stata l’offerta della Fiorentina, il discorso è stato reale. C’è stata l’offerta da parte loro ma non abbiamo mai avuto idea di privarci di Albert adesso e non se n’è fatto nulla. Non abbiamo valutato offerte, poi quando ne arrivano alcune di un certo tipo le dobbiamo portare alla proprietà. Noi siamo in ricostruzione economica e sportiva, dobbiamo e abbiamo l’obbligo di valutare tutto, non c’era però la volontà di cedere Albert in questo mercato».

DRAGUSIN– «C’erano diversi interessi tra cui il Napoli. Ne ha già parlato anche De Laurentiis: ci sono stati discorsi e colloqui, le cose sono poi andate diversamente. Dobbiamo rimettere il club su una determinata strada, la cessione di Dragusin è stata importante: dal punto di vista tecnico magari rischiosa, Radu è un giocatore importante ma è stato un rischio calcolato».

