Genoa, l’ad fa il punto su Norton-Cuffy: «Ci sono richieste per i nostri giocatori, è un buon segnale. Il nostro obiettivo è questo»

Genoa, l’ad Lopez parla di Norton-Cuffy: «Ci sono richieste per i nostri giocatori, è un buon segnale. Il nostro obiettivo è questo»

A ridosso della sfida contro la Roma, il Chief of Football del Genoa, Diego Lopez, ha fatto il punto sulle voci di mercato che coinvolgono Brooke Norton-Cuffy e Morten Frendrup. I due giovani protagonisti rossoblù – rispettivamente un esterno esplosivo e un centrocampista di grande intensità – hanno attirato l’attenzione dell’Inter, che nelle ultime settimane ha manifestato un interesse concreto.

Intervistato da Sky Sport, Lopez ha confermato l’esistenza di richieste reali, sottolineando come ciò rappresenti la prova tangibile della crescita dei due giocatori. Allo stesso tempo, il dirigente ha ribadito la volontà del club di non indebolire la rosa in un momento cruciale della stagione. Pur mantenendo una linea chiara – trattenere i propri punti fermi – Lopez ha ammesso che il mercato di gennaio è, per definizione, imprevedibile. Una porta socchiusa, dunque, ma con l’intenzione dichiarata di difendere il valore tecnico del gruppo.

PAROLE – «Norton-Cuffy e Frendrup restano fino a giugno o andranno via? Sono giocatori che stanno crescendo in questi mesi. Ci sono richieste per i nostri giocatori, è un buon segnale.

Il nostro obiettivo è uscire dal mercato di gennaio con un livello più alto o uguale, dobbiamo essere pronti. Non vogliamo perdere giocatori importanti, il mercato di gennaio è sempre imprevedibile».

