Genoa, Ostigard non ha dubbi: «Malen? Un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita. Sulla Roma…»
Alla vigilia della sfida contro la Roma, Leo Østigård ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, offrendo il suo punto di vista sul momento della squadra e sull’importanza del match. Queste le parole del difensore
ROMA– «Si tratta di una partita importante per noi, contro una grande squadra. Un appuntamento difficile, ma tutto è possibile nel nostro stadio. Proveremo a vincere»
MALEN – «È un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita e ha giocato molto bene. Per me sarà sempre importante difendere bene e provare a non subire gol».
Le due squadre si affronteranno domani alle 18 al Ferraris, e tra gli uomini su cui Daniele De Rossi farà affidamento per colpire la sua ex squadra spicca Leo Østigård, punto fermo della difesa del Genoa.
