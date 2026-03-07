Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Genoa, Ostigard non ha dubbi: «Malen? Un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita. Sulla Roma…»

Published

57 minuti ago

on

By

Ostigard PAP2250

Genoa, Ostigard: «Malen? Un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita. Sulla Roma…». Le dichiarazioni

Alla vigilia della sfida contro la Roma, Leo Østigård ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, offrendo il suo punto di vista sul momento della squadra e sull’importanza del match. Queste le parole del difensore

Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 28ª Giornata

ROMA– «Si tratta di una partita importante per noi, contro una grande squadra. Un appuntamento difficile, ma tutto è possibile nel nostro stadio. Proveremo a vincere»

MALEN – «È un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita e ha giocato molto bene. Per me sarà sempre importante difendere bene e provare a non subire gol».

Le due squadre si affronteranno domani alle 18 al Ferraris, e tra gli uomini su cui Daniele De Rossi farà affidamento per colpire la sua ex squadra spicca Leo Østigård, punto fermo della difesa del Genoa.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto21 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×