Genoa, il presidente Sucu elogia Vieira: «Allenatore fantastico e con lui vogliamo raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Genoa, parla il presidente Sucu: «Vogliamo crescere anno dopo anno». Le dichiarazioni

Il presidente del Genoa, Dan Sucu, è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sul presente e sul futuro del club ligure. Dalla sua visione imprenditoriale fino alla fiducia riposta in mister Vieira, Sucu ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a investire nel Genoa e le sue ambizioni per i prossimi anni.

«Perché ho scelto il Genoa? Penso che il futuro del calcio anche in ottica mercato sia nella multiproprietà. Così ho cominciato a guardarmi intorno», ha dichiarato Sucu. L’opportunità si è concretizzata lo scorso dicembre, quando ha acquisito il 77% del capitale del club. «Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di entrare nel Genoa, ci ho provato. Non pensavo che la mia offerta sarebbe stata accettata. È stata una gioia e un motivo di grande orgoglio», ha aggiunto con entusiasmo.

L’obiettivo del presidente è chiaro: valorizzare il Genoa anno dopo anno, prendendo esempio da realtà virtuose come Atalanta, Bologna e Napoli. «In quei club, l’aspetto economico e quello sportivo vanno di pari passo. Voglio dimostrare che si può crescere ogni stagione, sia a livello tecnico che gestionale. Il Genoa ha tutte le potenzialità per diventare un modello».

Un passaggio fondamentale del progetto rossoblù è la conferma dell’allenatore Vieira, al centro del progetto tecnico. «Ho avuto molta paura di perderlo, ma ha mantenuto la promessa di restare. Per noi è la figura centrale, rimarrà almeno per i prossimi due anni», ha spiegato Sucu. «Vieira costruisce idee. È stato sorprendente ascoltarlo parlare con lo staff: sembrava usare le stesse parole che io uso con i miei collaboratori, nonostante sia cresciuto a tremila chilometri di distanza».

Un altro elemento chiave è la sinergia con Ottolini, direttore sportivo del club, e lo sviluppo di una rete internazionale che coinvolge anche il Rapid, altra squadra del gruppo di proprietà di Sucu. «Il Rapid sta diventando un punto di partenza interessante per molti giocatori dell’Est Europa che sognano la Serie A. È un’opportunità anche per i giovani del Genoa, che possono fare esperienza in un contesto ambizioso e competitivo», ha concluso il presidente.

Il Genoa guarda al futuro con fiducia, ambizione e un progetto strutturato: un mix che fa sognare i tifosi rossoblù.