Genoa, Viera in emergenza: quattro giocatori da valutare. Le loro condizioni - Calcio News 24

Genoa, lavoro intenso durante la sosta: test con l’Entella e quattro giocatori da monitorare

La pausa del campionato non ferma il lavoro al centro sportivo “Signorini” di Pegli, dove il Genoa continua a prepararsi in vista della ripresa della Serie A. Nonostante le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra di Vieira sta mantenendo alta l’intensità degli allenamenti, concentrandosi su ritmo, equilibrio e miglioramento della condizione fisica.

L’avvio di stagione del Genoa non è stato dei più semplici, complice un calendario particolarmente impegnativo e alcune defezioni che hanno condizionato le scelte del tecnico francese. Ora, però, il focus è puntato sulla prossima sfida contro il Parma, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15. Si tratta di un match cruciale, che aprirà una serie di partite contro avversarie dirette nella corsa alla salvezza e alla stabilità in classifica. Vieira e il suo staff vogliono presentarsi a questo appuntamento con la miglior formazione possibile.

In quest’ottica, grande attenzione è riservata all’infermeria. Sono quattro i giocatori del Genoa attualmente sotto osservazione: Leo Østigård, Nicolae Stanciu, Maxwel Cornet e Junior Messias. Tutti stanno seguendo percorsi di recupero personalizzati, e i prossimi allenamenti saranno determinanti per capire chi potrà essere a disposizione per la gara contro i ducali. In particolare, si spera di rivedere in gruppo almeno due di loro nei prossimi giorni, così da ampliare le soluzioni tattiche del tecnico rossoblù.

Nel frattempo, per mantenere il ritmo partita, questa mattina il Genoa ha programmato un test amichevole contro l’Entella di Andrea Chiappella, neopromossa in Serie B e protagonista di un buon inizio di stagione. L’incontro, fissato per le ore 10:30 al campo di Pegli, si svolgerà a porte chiuse e servirà a Vieira per testare nuove soluzioni tattiche e valutare i progressi dei giocatori meno impiegati finora.

L’obiettivo è chiaro: arrivare alla ripresa del campionato con una squadra più compatta, reattiva e pronta a riscattare un inizio altalenante. Il Genoa, con il sostegno dei suoi tifosi e il lavoro quotidiano sul campo, punta a ritrovare quella solidità che nella scorsa stagione aveva permesso di costruire un percorso positivo. La sosta, dunque, diventa un’opportunità preziosa per ripartire con energia e consapevolezza.