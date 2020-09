Genoa, visite mediche per Melegoni: nel pomeriggio la firma sul contratto

Visite mediche in corso per Filippo Melegoni: il centrocampista arriva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto

Visite mediche in corso per Filippo Melegoni. Il prossimo acquisto del Genoa ha raggiunto la clinica il Baluardo verso le 9 per iniziare le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Il centrocampista si trasferisce dall’Atalanta in rossoblù in prestito biennale. con obbligo di riscatto. Ottimo colpo da parte del ds Faggiano che è riuscito a bruciare la concorrenza del Parma.