Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare in un mondiale: designata per la partita Germania-Costa Rica

Stephanie Frappart, coadiuvata dalla brasiliana Neuza Back e Karen Diaz, messicana, sarà la prima donna ad arbitrare in un mondiale. Il fischietto francese arbitrerà la partita tra Germania e Costa Rica all’ultimo turno della fase a gironi di Qatar 2022. Ecco come hanno commentato la designazione i due ct e i calciatori in conferenza stampa.

FLICK (CT GERMANIA) – «Ho fiducia al 100% in lei e nella sua squadra. Merita di essere qui per le sue prestazioni e penso che farà molto bene il suo lavoro».

KLOSTERMANN (DIFENSORE GERMANIA) – «Non influenzerà la partita, ha già diretto in Champions League e ha dimostrato cosa sa fare. Non ne abbiamo parlato in squadra, è del tutto normale per noi e quanto a me non faccio caso al fatto che l’arbitro sia uomo o donna».

SUAREZ (CT COSTA RICA) – «Ammiro tutto ciò che le donne hanno raggiunto nel corso degli anni e questo nuovo passo avanti è un’ottima cosa, soprattutto in uno sport in cui esiste il sessismo. Questa designazione evidenzia l’impegno delle donne per il successo e fa bene al calcio. Ciò significa che è più aperto e democratico».

BORGES (CENTROCAMPISTA COSTA RICA) – «É un grande risultato per le donne. Se Frappart è stata scelta è perché ha dimostrato di saper arbitrare grandi partite. Spero che avrà successo e che anche noi giocatori faremo in modo che tutto vada bene»