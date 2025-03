Germania Italia e Bayern Inter, i pronostici di Rummenigge: «Vi dico chi sono i favoriti». Le dichiarazioni alla Gazzetta

L’Italia la conosce benissimo, per averci giocato con l’Inter negli anni ’80. La nazionale azzurra ancora di più, per averla affrontata – perdendoci – nella finale del Mondiale del 1982. Karl-Heinz Rummenigge, oggi dirigente del “suo” Bayern Monaco, legge così la gara di stasera di Nations League parlando a La Gazzetta dello Sport e il quarto di Champions tra Bayern e Inter.



CHI PASSA TRA BAYERN E INTER – «Chi passa avrà grandi chance di arrivare in finale. Anche se non sarà facile perché probabilmente poi se la vedrà con il Borussia Dortmund o soprattutto con il Barcellona, per come sta giocando adesso».

GERMANIA-ITALIA – «Italia-Germania è stata una grande partita: nel primo tempo siete stati meglio voi, nel secondo invece noi e giocando ora in casa è la Germania che parte favorita. Però l’Italia mi ha sorpreso in modo positivo perché all’Europeo non mi era piaciuta, invece tre giorni fa a Milano ho visto una squadra molto moderna».