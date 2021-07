Gerrard: «Sono scioccato, non allenerò mai l’Everton!»

Il tecnico dei Rangers Steven Gerrard ha parlato delle voci che lo volevano vicino alla panchina dell’Everton

Steven Gerrard, bandiera del Liverpool e attuale tecnico dei Rangers, in una intervista a ESPN ha parlato delle voci che lo volevano vicino alla panchina dell’Everton.

«Sono rimasto scioccato dal fatto di essere stato accostato all’Everton. Non so da dove provenissero queste voci nei media. Non potrei mai allenare quella squadra. Non mi ha sorpreso che Benitez abbia preso il controllo dell’Everton. Non è nato in questa città e non ha trascorso tutta la sua carriera al Liverpool, quindi rispetto a me ci sono situazioni diverse. Lui non ha giocato e battagliato per 20 anni contro di loro. Inoltre, Rafa ha più volte parlato del suo desiderio di tornare in Premier League. Ora è in una squadra che gli permetterà di competere con le altre inglesi».