Ghana-Svizzera, in diretta streming esclusiva su Mola

Ghana e Svizzera si sfidano in preparazione per il Mondiale in Qatar, la sfida tra le due Nazionali sarà in diretta streaming su Mola

Ghana e Svizzera mettono nel mirino il Mondiale in Qatar e per prepararsi si sfideranno giovedì mattina alle 11. L’amichevole tra le due Nazionali sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Mola (clicca qui per registrarti) e si inserisce in un trittico di partite amichevoli di Nazionali presenti in Qatar che la piattaforma trasmetterà in esclusiva italiana. Su Mola sarà infatti possibile vedere anche venerdì Belgio-Egitto e Bahrain-Serbia. Tornando alla sfida tra Ghana e Svizzera, le due squadre si sfideranno allo stadio Al-Nahyan di Abu Dhabi.

La gara sarà anche l’occasione per vedere come gli elvetici – arrivati primi nel girone di Qualificazione davanti all’Italia – arrivano al Mondiale. La squadra punterà sulla qualità di Xhaka e Shaqiri come sempre, così come in mezzo al campo dovrebbero dare sostanza ed equilibrio l’ex Juve Zakaria e l’ex Atalanta Freuler. Dall’altra parte il Ghana può contare sui volti noti Partey e Inaki Williams, ma attenzione alla sorpresa Kudus. Il ragazzo dell’Ajax sta vivendo un’ottima stagione e può essere la sorpresa del Mondiale per la nazionale africana. I due ct potranno anche iniziare a valutare alternative per il Mondiale, che è ormai alle porte e quindi dovranno sfruttare tutti al meglio questi 90 minuti.