Ghirelli presenta il nuovo logo della Lega Pro: «Sarà il campionato della rinascita»

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato il nuovo logo. Ecco le sue dichiarazioni sul nuovo campionato riportate da TuttoMercatoWeb:

«Il prossimo per la Lega Pro sarà il campionato della rinascita. Veniamo da un momento in cui abbiamo messo in discussione le nostre priorità. La C è stata la prima a fermarsi nel rispetto della salute, una decisione sacrosanta. Sarà il campionato delle riforme. Lega Pro ha cambiato passo e vuole essere più giovane».

LEGA PRO – «Ci possiamo permettere di svuotare il calcio del valore sociale in questo momento? No, Lega Pro crede nel calcio buono e che leva i giovani dalla strada. Crediamo in un calcio che aggrega un’Italia scassata. La nostra piccola, ma grande Serie C, con i suoi sessanta presidenti produce un indotto di 580 milioni di euro. Per ogni euro investito, se ne generano tre».