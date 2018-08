Napoli, De Nicola su Ghoulam: «In gruppo tra sei settimane»

Il calciatore algerino Faozi Ghoulam potrà tornare tra i convocati ad ottobre dopo l’operazione al ginocchio e la successiva ricaduta.

Buone notizie per il Napoli di Carlo Ancelotti. No, non si tratta del nuovo portiere, dove la situazione è ancora bloccata tra Ochoa e Ospina. Faozi Ghoulam ha effettuato oggi una visita di controllo a Villa Stuart dopo l’infortunio al ginocchio e la successiva ricaduta. Secondo il professor Mariani e il medico del club Alfonso De Nicola, l’algerino potrebbe tornare tra i convocati ad ottobre. «Ho sentito il dottor Mariani che ha visitato Ghoulam – ha dichiarato De Nicola a Radio Kiss Kiss Napoli – L’ha trovato molto bene, tutto procede benissimo e può intensificare il suo programma di recupero. Faremo un nuovo controllo il mese prossimo per dare l’ok al mister per il suo utilizzo. Il ragazzo ha bisogno di trovare la condizione atletica ottimale. Tra sei settimane potrà tornare a lavorare col gruppo. Se ci sarà un gran lavoro di preparazione atletica, sarà anche convocabile».

In merito a Meret, De Nicola ha dichiarato: «Ha fatto una seduta di controllo qualche settimana fa ed è stato trovato in buone condizioni generali. Non c’è stata nessuna complicazione. Appena il chirurgo ci darà l’ok lo metteremo a disposizione per gli allenamenti».