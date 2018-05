Giaccherini svela: «Juve? Incredibile! Sarri? Vedeva solo i suoi giocatori»

Il giocatore del Chievo Verona, Giaccherini, ha parlato della sua avventura a Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

Emanuele Giaccherini è stato uno dei calciatori acquistati dal Napoli e poco utilizzati da Maurizio Sarri. Il Giac, passato al Chievo Verona, ha parlato a RMC Sport della sua annata e dell’avventura nel Napoli e nella Juventus: «Quella di quest’anno è stata una salvezza complicata, questo club non era abituata però siamo riusciti a ottenere il nostro obiettivo. l mio Chievo è una piccola Juventus: club e presidente hanno grande serietà. Futuro? Spero di rimanere qui, bisogna trovare un accordo con il Napoli e spero che si trovi in fretta».

Giac non ha avuto parole incoraggianti per Sarri dopo l’avventura a Napoli: «Sono arrivato a Napoli dopo l’Europeo, sfortunato per l’infortunio. Sarri preferiva giocatori con caratteristiche diverse. Io ero considerato un vice-Callejon ma non potevo fare il suo ruolo. Lui vedeva solo i ‘suoi’ giocatori. Confronti? Nessuno, ho cercato di andar via già dalla scorsa estate. Con De Laurentiis un grande rapporto di stima reciproca». Parole importanti invece per la Juve: «Non mi aspettavo che vincesse 7 Scudetti, non mi aspettavo il primo figuratevi se me ne aspettato 7. Straordinari e storia irripetibile, non ricordo squadre del genere. Il segreto è la fame di vittorie».