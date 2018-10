Giampaolo applaude la Samp: «Sempre sul pezzo. Quagliarella? Vi spiego»

Le parole di Giampaolo al termine del 2-1 di Sampdoria-Spal, i blucerchiati tornano alla vittoria dopo tre turni di astinenza

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del 2-1 contro la Spal: «Potevamo gestirla meglio ma non avevamo le risorse per farlo. Era la quinta partita in quindici giorni, sono contento e sapevo che oggi si poteva soffrire. Abbiamo dovuto soffrire gli ultimi dieci minuti ma la linea difensiva ha dimostrato di avere una buona solidità. Nei particolari avevamo perso con l’Inter all’ultimo minuto e sbagliato un rigore a Cagliari nel recupero altrimenti avremmo avuto una classifica migliore».

Continua il tecnico della Sampdoria: «Bene tutti, siamo stati sempre sul pezzo mai mollando, dovevamo fare meglio con i calciatori che sono subentrati nel secondo tempo. Quagliarella? E’ un calciatore forte con cui devo giocare 38 partite, capisco che possa non essere soddisfatto perché lo sostituisco al 82’ ma ho risposto prima quando dico che una squadra ha tanti giocatori forti. Devo sempre giocare in 11 e ho l’obbligo di far crescere tutti i miei calciatori. Non posso pensare di andare lontano con un solo calciatore. E’ un finalizzatore, sa giocare e ha esperienza e qualità, la Nazionale sarebbe per lui un regalo straordinario».