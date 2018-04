Giampaolo, la rinascita passa per Bergamo contro l’incubo Gasperini

Il recupero della 27.a giornata di Serie A metterà di fronte una Sampdoria decisamente in crisi contro un Atalanta in piena corsa Europa

Una Sampdoria che ha l’obbligo di rialzarsi. Dopo le cinque reti, in casa, subite dall’Inter ne sono arrivate altre due, in rimonta, contro il Chievo. Due brutti stop per una formazione che nella prima parte di campionato ha stupito gli addetti ai lavori e che nonostante un periodo non brillantissimo è in piena lotta per un posto in Europa League. 44 punti in classifica, al pari della Fiorentina, che posizionano gli uomini di Giampaolo un gradino sotto all’Atalanta, 47 punti, che occupa l’ultimo posto disponibile per l’ex Coppa Uefa. E proprio contro l’Atalanta dovranno vedersela i blucerchiati, nel recupero della 27.a giornata.

Oggi pomeriggio, allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia”, Atalanta e Sampdoria si incroceranno una partita che dirà molto sulle ambizioni europee delle due formazioni. Per il tecnico doriano sarà il decimo scontro con Gasperini e per il momento il bilancio pende a favore dell’avversario che conduce con cinque vittorie, tre sconfitte e un unico pareggio. Rispetto alla partita d’andata, vinta per 3-1 grazie alle reti di Caprari, Linetty e Zapata, Giampaolo dovrà far fronte ad alcune complicanze dovute ad infortuni e squalifiche: Quagliarella e Bereszynski difficilmente recupereranno, Kownacki si allena ancora a parte mentre Torreira dovrà scontare un turno di squalifica.

Oltre agli imprevisti dell’ultim’ora Giampaolo dovrà combattere anche le statistiche. Perchè, Gasperini, tra le mura amiche, trova quasi sempre la vittoria. Il suo ruolino di marcia è impressionante: contro la Sampdoria sono arrivate quattro vittorie al “Ferraris” con il Genoa e una con l’Atalanta a Bergamo. Il tecnico doriano inoltre, non ha mai realizzato una striscia positiva di risultati contro i nerazzurri: alla vittoria è sempre seguita una sconfitta o al massimo un pareggio. Mentre l’ultimo “X” tra le due compagini risale al Febbraio del 2015, nei successivi cinque scontri racimola due vittorie e tre sconfitte.