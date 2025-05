Giampaolo Lecce: «Abbiamo reso immortale Corvino con questa salvezza; ecco la cosa che mi ha soddisfatto di più» - Calcio News 24

Le parole di parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la vittoria contro la Lazio che vale la salvezza per i salentini

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Lecce contro la Lazio che vale la salvezza dei salentini. Di seguito le sue parole.

SALVEZZA -«La motivazione era forte, quella di passare alla storia come prima squadra a raggiungere la salvezza per ter anni di fila nella storia del Lecce. Nell’ultimo periodo la squadra è cresciuta molto, ha iniziato a migliorare e ad assimilare tante cose con il tempo. Salvezza strameritata, non è stato semplice con tante cose da mettere a posto. I calciatori mi sono venuti sempre dietro, si sono compattati fortemente. Abbiamo reso immortale Corvino con questa salvezza».

DIFESA AD OLTANZA IN DIECI UOMINI – «Per un allenatore la soddisfazione più grande è quando la squadra ti segue. Questo l’ho sempre avvertito ed è stato per quello che è arrivata questa salvezza: difficilissima, ma devo dire anche meritatissima».