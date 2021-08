Gigi Riva: «La Serie A segua le orme di Mancini. Cagliari? Lo vedo bene: quest’anno il gruppo è valido»

Intervenuto ai microfoni della Nuova Sardegna, la storica bandiera del Cagliari Gigi Riva ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’inizio del nuovo campionato. Di seguito le sue parole.

SERIE A – «La Serie A deve seguire la strada tracciata da Mancini? Certamente, dovrebbe essere così. Mancini ha costruito una squadra vincente, l’ha fatta giocare bene e ci ha divertiti e tutto questo con giocatori presi da squadre italiane. Molti dei quali, giovani? Vuol dire che ci sono anche in Italia e che sono bravi. Sono campioni d’Europa, siamo campioni d’Europa. Facciamoli giocare. Sì, ho buone sensazioni per questo campionato. Sarà il campionato dei grandi allenatori che ritornano come Sarri, Mourinho, Spalletti e Allegri? Sono nomi che in Italia hanno già fatto benissimo e vogliono confermarsi. Sarà una bella sfida e di sicuro nelle conferenze stampa i giornalisti non si annoieranno».

BARELLA E SIRIGU – «Qual è il mio augurio a Sirigu e Barella? Gli auguro di far bene, e di mantenere la maglia azzurra».

CAGLIARI – «Come vedo il Cagliari? Bene, lo vedo bene. L’anno scorso aveva una buona squadra, anche se ancora non mi spiego come possa aver perso tanti punti a metà strada. Era partito bene poi ha avuto un drammatico calo ma si è ripreso alla grande nel finale ed è da quella rincorsa che deve ripartire perché il gruppo c’è, ed è valido».