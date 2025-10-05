Gilardino: «Secondo tempo del Pisa è incommentabile. Dopo l’espulsione dovevamo essere animali». Le parole del tecnico

Una sconfitta pesante, una lezione severa. L’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, non cerca alibi al termine del 4-0 subito in casa del Bologna. Dalle sue parole, rilasciate ai microfoni nel post-partita, emerge tutta l’amarezza per una partita compromessa da un episodio e, soprattutto, da un crollo mentale che non ha perdonato.

Il tecnico ha analizzato con lucidità i difetti, in parte fisiologici, di una squadra neopromossa che sta imparando a caro prezzo le regole della Serie A. «In questa Serie A contro squadre come il Bologna, gli episodi si pagano a caro prezzo. Dobbiamo maturare sotto questo punto di vista. Difficile commentare una partita del genere, devo fare un’analisi dei primi 24 minuti in cui abbiamo mantenuto la nostra identità. Poi dall’espulsione abbiamo abbandonato la partita ed è una cosa che non possiamo permetterci di fare. Oggi siamo mancati nei dettagli, potevamo concretizzare meglio alcune situazioni. Teniamo alta la fiducia adesso, siamo una squadra giovane e queste sconfitte possono servire per ripartire».

Il momento chiave della partita è stata l’espulsione di Touré. Gilardino ha difeso il suo giocatore, ma ha condannato senza mezzi termini la reazione della squadra, che dopo essere rimasta in dieci uomini ha smesso di lottare. «È un ragazzo straordinario, che dà tutto per la squadra e mi dispiace per l’espulsione. Può succedere rimanere in 10 ma poi bisogna essere degli animali a tenere aperta la partita. Non possiamo mollare così il match, il secondo tempo non è commentabile».

Il messaggio di Gilardino è un richiamo alla responsabilità e al carattere. Il tecnico accetta l’errore e la difficoltà, ma non la resa. La sconfitta del Dall’Ara, per quanto dolorosa, deve servire da lezione: per salvarsi in Serie A non bastano l’identità e il gioco, ma servono la “cattiveria” e la capacità di soffrire, qualità che il suo Pisa, dopo il rosso a Touré, ha completamente smarrito