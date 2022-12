Gioè (dg Hellas Verona): «Sulle finanze del club hanno pesato le perdite causate dalla pandemia»

Il Direttore Generale dell’Hellas Verona, Simona Gioè, ha parlato delle finanze del club e di quanto la società sia in salute

Il Direttore Generale dell‘Hellas Verona, Simona Gioè, ha parlato al Corriere di Verona.

PAROLE – «In questi ultimi anni, dopo il ritorno in Serie A nel 2019, sono stati fatti degli investimenti per l’acquisto di giocatori per 100-110 milioni. Una cifra cui va aggiunta quella sostenuta per i prestiti e il pagamento dei premi di rendimento: in questo caso, parliamo di altri 20 milioni. D’altro canto, i ricavi per le cessioni sono stati pari a circa 100 milioni: 20, 30 milioni in meno. Inoltre, hanno pesato le perdite causate dalla pandemia. Tra mancati incassi, con lo stadio chiuso al pubblico, e gli interventi sanitari necessari, ammontano a 15 milioni. Ma il Verona sta bene».