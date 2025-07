Girelli: «Il calcio femminile svolterà e io smetterò»

Girelli, il rammarico: «Il calcio femminile svolterà e io smetterò sul più bello». Le dichiarazioni della capitana dell’Italia femminile

Cristiana Girelli si racconta al Corriere della Sera. Le dichiarazioni della capitana della Nazionale femminile.

SONCIN – «Vuole capire le persone prima ancora delle professioniste, ha uno spessore umano importante e un animo molto sensibile, cosa che noi donne apprezziamo. Dovessi mai fare l’allenatrice, vorrei che tutti fossero pronti a buttarsi nel fuoco per me, proprio come noi per lui».

DOPPIETTA ALLA NORVEGIA – «Il momento più bello della carriera? Sì. E fa strano dirlo a 35 anni. Sto percorrendo l’ultimo chilometro e sono consapevole di dovermelo godere. Però provo un senso di dispiacere all’idea di tagliare il traguardo. Smetterò sul più bello, il calcio femminile svolterà definitivamente. La Federazione investirà tantissimo, notti come quelle contro la Norvegia da straordinarie diventeranno ordinarie».

MOMENTI NEGATIVI – «Lo sport va a momenti, è importante come reagisci a quelli negativi. Non abbiamo dimenticato ciò che di brutto abbiamo vissuto e in noi si è creata una voglia perenne di rivincita».

LA MAMMA MALATA – «Mia sorella non è qui per stare accanto a mia mamma che sta soffrendo per una malattia. So che lei e mio papà tenevano a essere qui, ma li sento lo stesso con me. Mi stanno aiutando anche da lontano».

REGOLE IN RITIRO – «Nessuna che limiti per esempio l’uso del cellulare. A tavola non lo tiriamo fuori semplicemente perché stiamo bene fra di noi. Ci sfidiamo a ping pong, a biliardino o nei giochi da tavolo. E poi abbiamo una bellissima area relax. L’hotel è in un luogo incantevole».