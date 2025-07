Girelli: «Toccato il fondo, ora ci teniamo tutto stretto»

Girelli: «Il mio segreto è il basket. Toccato il fondo, ora ci teniamo tutto stretto». Le parole della centravanti dell’Italia femminile

Un’Italia storica conquista le semifinali degli Europei femminili di calcio, un traguardo che mancava dal 1997. Le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, hanno superato la Norvegia per 2-1 nel primo quarto di finale della competizione, grazie a una straordinaria doppietta di Cristiana Girelli. La vittoria segna una netta inversione di tendenza per la nazionale, reduce da anni di risultati deludenti.

La 10 ha commentato così il secondo gol decisivo: «Penso che il segreto sia il basket. Io ho giocato a basket per tanti anni e forse quel terzo tempo che hai bisogno di giocare nel basket mi ha aiutato poi nel calcio. Cantore mi ha messo una palla meravigliosa sul secondo gol. Le è bastato alzar la testa per vedere dov’ero e mettermela sulla testa. Quindi per me è stato tutto più facile. Quando ho guardato quanto mancava non pensavo fosse così alla chiusura della partita». Prosegue: «Sono veramente orgogliosa di queste ragazze perché da quando siamo arrivate qua in Svizzera ho visto negli occhi qualcosa di speciale che potevamo fare e ce l’abbiamo fatta».

Questa semifinale arriva dopo le delusioni degli ultimi tornei. Inoltre, per Girelli Euro 2025 rappresenta il quarto Europeo in carriera. Nel 2013 l’Italia aveva raggiunto i quarti, mentre nel 2017 e nel 2022 non aveva superato i gironi. «Quando vivi un momento veramente di delusione, quando tocchi un po’ il fondo, risalire e vincere è qualcosa che ti stimola tantissimo» ha spiegato. «Non dico che è una rivincita da parte nostra, però abbiamo sofferto tanto in questi anni, l’ultimo mondiale ed europeo non è stato bello per noi, per l’Italia, e abbiamo ricevuto tantissime critiche. Sentivo che questo Europeo potesse essere una svolta per noi. C’è ancora tantissimo da lavorare, però è un qualcosa di grandissimo che abbiamo raggiunto e ci teniamo molto stretto».