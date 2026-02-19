Girelli saluta la Juventus Women: il gesto emozionante verso i tifosi al termine della sfida con il Wolfsburg

Girelli saluta la Juventus Women: l’ultimo gesto emozionante verso i tifosi illumina il post‑partita contro il Wolfsburg

La serata europea allo Stadium ha regalato emozioni che vanno ben oltre il risultato del campo. Juventus Women‑Wolfsburg resterà impressa nella memoria degli appassionati come una partita simbolica, segnata dall’addio a Cristiana Girelli, autentica icona del calcio femminile italiano. Per la bandiera bianconera, protagonista di un ciclo ricco di successi, è stata l’ultima apparizione con la maglia della Juventus, un momento che ha inevitabilmente caricato la sfida di un significato speciale.

Al triplice fischio, lo stadio si è trasformato in un abbraccio collettivo. Girelli si è avvicinata alle tribune gremite per salutare il pubblico, che ha risposto con un’ovazione lunga e sentita. I 4973 spettatori presenti hanno reso omaggio alla campionessa con un calore straordinario, creando un’atmosfera densa di gratitudine e affetto, degna di una giocatrice che ha lasciato un’impronta profonda nella storia del club.

Gli applausi, le lacrime e il giro d’onore finale hanno suggellato un percorso sportivo straordinario. L’uscita dal campo di Girelli non è stata solo un saluto, ma la celebrazione di un’era: un addio che chiude un capitolo luminoso e consegna alla memoria collettiva una delle figure più rappresentative del calcio femminile italiano.