Giroud Lazio, appuntamento rimandato: si lavora per giugno

Giroud Lazio, appuntamento rimandato: si lavora per un’intesa a giugno, quando l’attaccante andrà in scadenza col Chelsea

Il matrimonio tra Giroud e la Lazio è saltato. O, forse, è stato soltanto rimandato. A bloccare sul più bello la trattativa, secondo Il Corriere dello Sport, un diktat di Lampard che – prima di liberare l’attaccante – avrebbe imposto al Chelsea un degno sostituto.

Nonostante il no incassato, Tare non pare però abbandonare l’idea di portare Giroud in biancocelesti. Il contratto del francese, d’altronde, scadrà tra soli sei mesi. E, dunque, Giroud è adesso libero di trovare un’altra squadra. Con la Lazio, per altro, un accordo era già stato raggiunto sulla base di un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione…