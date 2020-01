Giroud Lazio, Lampard chiude la porta a un possibile approdo dell’attaccante nella Capitale: «Campagna chiusa, resterà con noi»

Non sarà alla Lazio il futuro di Olivier Giroud. Nonostante i tentativi di Tare per portare l’attaccante in biancoceleste, il francese veleggia verso la permanenza al Chelsea.

A confermarlo è stato lo stesso tecnico dei Blues, all’interno della sua ultima conferenza stampa: «La campagna trasferimenti è chiusa al 95%. Giroud resterà, nessuna possibilità per Mertens».