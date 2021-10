Giudice Sportivo, due giornate di squalifica ad Acerbi e Bastoni: il comunicato

Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica sia a Francesco Acerbi che Simone Bastoni: il comunicato

Mano pesante del Giudice Sportivo per Francesco Acerbi e Simone Bastoni. Entrambi i giocatori sono stati squalificati per due giornate: queste le motivazioni.

ACERBI (squalificato per due giornate e ammonito) – Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (prima sanzione); per avere al 31° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultati e offensivi.

SIMONE BASTONI (squalificato due giornate e ammenda di 5.000 euro) – Per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata.