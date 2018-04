Giudice sportivo: sono sette i giocatori squaliicati per il 34° turno del campionato di Serie A 2017/2018. Ammonizione con diffida per l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato oggi le decisioni relative all’ultima giornata del campionato di Serie A. Dopo le partite giocate ieri, sono stati squalificati per un turno sette giocatori, i quali non potranno scendere in campo nella 34esima giornata, in programma nel fine settimana a venire. Espulsi ieri, sono stati fermati per un turno Lorenzo De Silvestri (Torino), Alessandro Murgia (Lazio), Marco Sportiello (Fiorentina).

Già in diffida, e ammoniti ieri, si fermano per la prossima giornata anche Daniele Baselli (Torino), Alex Ferrari (Hellas Verona), German Pezzella (Fiorentina) e Luis Alberto (Lazio). Il giudice sportivo ha inoltre comminato un’ammonizione con diffida all’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, allontanato nel primo tempo della gara contro la Fiorentina per aver «contestato platealmente una decisione arbitrale». Sempre in riferimento alla partita di Firenze, ammenda di 5mila euro con diffida al ds biancoceleste Igli Tare «per avere al termine del primo tempo, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto ad un Assistente espressioni offensive ed irriguardose».