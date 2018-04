Pioli-Milinkovic-Savic: acceso diverbio a fine partita. Il racconto – VIDEO

Scontro tra Pioli e Milinkovic-Savic al termine di uno scoppiettante Fiorentina-Lazio. Ecco come sono andate le cose

Una grandissima Lazio si è imposta sul campo della Fiorentina, ribaltando per 3 volte il punteggio. Un grande Veretout, autore di una tripletta, non è bastato alla formazione viola per avere la meglio di una Lazio mai doma, capace di rimontare con Luis Alberto (doppietta), Caceres e Felipe Anderson. Al termine della sfida tanto nervosismo sfociato in un battibecco tra l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, e il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Il tecnico è andato già a muso duro col serbo accusandolo di aver esultato sotto la Curva della Fiorentina: «Non esulti più sotto la nostra curva» ha detto l’allenatore al termine della gara che ha poi lanciato delle accuse anche all’arbitro: «Luiz Felipe da espellere, il fuorigioco di Simeone non c’è». L’allenatore ha cercato il confronto con il centrocampista puntando il dito contro di lui e dicendogli di non farlo più, come si evince dal labiale. Sergej Milinkovic-Savic, che fu vicinissimo alla Fiorentina prima del passaggio alla Lazio (il giocatore andò in sede ma rifiutò l’offerta viola e andò a Roma per firmare con la Lazio) non ha reagito ma ha provato a placare gli animi, cercando poi la stretta di mano con il mister della Fiorentina.