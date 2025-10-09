Giulini: «Onorati del gesto del Real Madrid per Belotti. Pisacane? Mi arrabbiavo quando si diceva che…». Le dichiarazioni del presidente del Cagliari

Nel corso della giornata odierna Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto durante la presentazione del Cagliari Club di Orani. Il numero uno della società sarda ha affrontato diversi temi di attualità che riguardano da vicino l’ambiente rossoblù: dalle condizioni fisiche di Andrea Belotti, al progetto del nuovo stadio. Le sue parole:

NUOVO STADIO CAGLIARI – «Stiamo proseguendo, ora siamo al lavoro sul PEF, ovvero il piano economico finanziario: dobbiamo presentarlo in comune entro la fine del 2025. A quel punto il punto il Comune potrà acconsentire alla realizzazione del progetto e aprire il bando, questo spero entro il 2026».

BELOTTI – «L’ho sentito ieri al telefono per parlare del suo percorso di guarigione dall’infortunio, abbiamo parlato un po’, siamo anche onorati che sia arrivato l’in bocca al lupo di Emilio Butragueno e del Real Madrid. Pensare che un personaggio così importante nel mondo del calcio e il principale Club calcistico si siano spesi per un gesto così fa piacere e ci onora, e non può che aiutare Andrea a recuperare nel più breve tempo possibile».

L’INIZIO DELLA STAGIONE – «Stiamo lavorando bene tutti insieme, tutti sappiamo quanto non sia facile in un campionato molto competitivo, con tante squadre forti e con club che investono tanto grazie a proprietà straniere. Il livello si è alzato, siamo partiti nel modo giusto ma tutti – dal mister allo staff passando per i calciatori e la Società – sanno che per confermare il buon inizio occorrerà dare davvero il massimo in ogni occasione, ogni giorno. Pisacane una scommessa? Mi sono sempre arrabbiato quando si diceva questo, lui ha credibilità data dal lavoro e dal suo percorso, lo sta dimostrando e l’inizio è stato in linea con i nostri obiettivi e la nostra dimensione, ma la strada è lunga e ne siamo tutti perfettamente consapevoli».