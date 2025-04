Cagliari, parla il presidente Giulini: «Una grandissima soddisfazione. Sulla prima squadra dico questo»

Il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’impresa conseguita dalla Primavera. Le parole

Il Cagliari Primavera nella giornata di oggi ha vinto la Coppa Italia. Un traguardo importantissimo che entra per sempre nella storia del club sardo. A margine dell’impresa è ha parlato il Presidente Tommaso Giulini ai microfoni di Sportitalia. Le parole:

SODDISFAZIONE – «Una grandissima soddisfazione, un lavoro che parte da lontano merito del nostro responsabile del settore giovanile Bernardo Mereu che lavora da anni. Il fatto di vedere tanti ragazzi sardi, quattro titolari dal primo minuto che sono stati da noi per tanti anni. Grande lavoro del Direttore sportivo Pierluigi Carta che è riuscito a pescare i ragazzi poi al completamento di questa rosa dall’estero oltre ovviamente a Marcolin, Vinciguerra per citare i due non sardi fra i titolari. E’ veramente un lavoro di tutti che parte da lontano e che oggi si concretizza con questa meravigliosa vittoria».

PISACANE – «Mister Pisacane ormai è più di due anni in questa squadra, eravamo quasi retrocessi quando la prese a poche giornate dalla fine, è riuscito a salvarla. L’anno scorso ha fatto un campionato meraviglioso, purtroppo il Milan ha fatto un punto in più di noi ed è andato a fare i playoff. Quest’anno è un po’ la rivincita da quel punticino dell’anno scorso che non ci ha permesso di fare i playoff».

PRIMA SQUADRA – «Sabato abbiamo un’altra partita a Milano e non sarebbe male riuscire a fare un altro punticino. Sarà una partita complicatissima, fortunatamente loro ieri sera hanno giocato e hanno qualche giocatore fuori e magari saranno leggermente meno al 100 rispetto al solito. Noi dovremo fare chiaramente la partita perfetta se vogliamo sperare di raccogliere qualcosa ma la squadra in questo momento sta bene, noi abbiamo tutti in organico, nessuno escluso, un bel gruppo. Io sono fiducioso, spero di togliermi una soddisfazione anche sabato».

