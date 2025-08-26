Cagliari, parla Giulini: «Vi spiego la scelta di Pisano e Pisacane. Mi aspetto una stagione che porti all’obiettivo della salvezza»

Cagliari, Giulini: «Vi spiego la scelta di Pisano e Pisacane. Mi aspetto una stagione che porti all’obiettivo della salvezza». Le parole

In vista della finale di Supercoppa Primavera, che vede protagonisti il Cagliari e l’Inter, il presidente del club rossoblù, Tommaso Giulini, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative che riflettono l’importanza dell’evento per il settore giovanile sardo. La sfida, che si disputa tra le formazioni Under 19 delle due società, rappresenta un appuntamento di prestigio per il calcio giovanile italiano.

LA SCELTA DI PISANO – «È parecchi anni che lavora nel nostro settore giovanile. È stato per molto tempo capitano dell’Olbia, dove sono cresciuti tanti nostri ragazzi. Per noi loro sono fondamentali, è stata la prima Next Gen italiana, scherzando diciamo che siamo stati precursori. Lui ci sembrava la scelta giusta, ha competenze e fortissimo senso di appartenenza, che è troppo importante. Ce lo aveva Pisacane, che non è sardo, e ce lo ha Pisano. Dobbiamo far capire la responsabilità che c’è a vestire questa maglia».

LA PROMOZIONE DI PISACANE – «Con la scelta di Pisacane abbiamo accelerato quello che voleva essere negli ultimi anni un percorso di crescita attorno al settore giovanile. Il mister conosce molto bene tanti dei nostri ragazzi, le metodologie, il club e Cagliari, visto che ha vestito per più di 150 volte la nostra maglia e comprende i nostri valori. Speriamo di poter fare questo passaggio, che sicuramente comporta dei rischi, ma lotteremo per mantenere la massima categoria, che è la cosa più importante per la città e tutta la Sardegna»

CAGLIARI FIORENTINA – «Abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio contro una squadra sicuramente più strutturata e con un budget superiore al nostro. Appena siamo leggermente calati abbiamo preso gol, anche se eravamo in 10 in quel momento. Poi siamo riusciti a risorgere come mister Ranieri ci ha insegnato e come tante volte ci è capitato».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Mi aspetto una stagione che porti all’obiettivo della salvezza. Abbiamo aumentato il numero dei ragazzi che arrivano in prima squadra, ce n’è un terzo… Credo sia un risultato clamoroso. Sono contento di aver passato un turno complicato contro la Virtus Entella in Coppa Italia grazie al rigore e agli ottimi 15 minuti di Cavuoti. Contro Dodo, Pisacane non ha avuto difficoltà a mettere Idrissi al 70′ e ha fatto la sua gara. Oggi avremo in mezzo al campo Liteta, che è un giocatore della prima squadra, ma è ancora in età per fare la Primavera e spero possa trascinarci».

OBIETTIVI DI MERCATO – «Questa dovrebbe essere una domanda per il direttore, però se non sbaglio parliamo di un difensore centrale di piede mancino e siamo coperti. Stiamo cercando un centrale destro invece».