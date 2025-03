Juventus, Giuntoli spiega: «Ringrazio Thiago Motta, vi spiego il motivo del cambio in panchina. Abbiamo scelto subito Tudor perchè...»

Juventus, Cristiano Giuntoli svela: «Da Thiago Motta a Tudor, vi dico tutto». Le parole del dirigente bianconero in conferenza

Il neo tecnico dei bianconeri, Igor Tudor si è presentato in conferenza da nuovo allenatore della Juventus. Al suo fianco anche il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli: ecco le parole del dirigente della Vecchia Signora. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Buongiorno a tutti, volevo cominciare questa conferenza ringraziando Thiago Motta e il suo staff per l’impegno profuso in questi mesi. Il rapporto con Thiago rimarrà grande, di stima, rispetto e confronto quotidiano. Potrà fare l’allenatore a grandi livello e gli auguro tutto il meglio. Le mie parole dopo il post gara di Firenze, dopo la pausa nazionali a mente fredda abbiamo analizzato l’andamento delle ultime gare e come sono avvenute ci ha dato preoccupazione. Abbiamo deciso di dare una sterzata perché è importante per la Juventus. Le nostre scelte sono andate subito su Igor, non solo per il suo passato alla Juve ma anche per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è quella di continuare insieme perché ha qualità importanti per continuare il nostro progetto. Questa squadra può dare grandi soddisfazioni nel prossimo futuro e siamo fiduciosi per il futuro data la giovane età, l’esperienza di un anno tutti insieme. Potrà garantirci da subito una maggiore continuità».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA DI TUDOR SU JUVENTUSNEWS24