Gol Cataldi, rete dell’ex per il centrocampista in Genoa Lazio

Anche Danilo Cataldi sul tabellino dei marcatori di Genoa Lazio: il giocatore trova la rete contro la sua ex squadra

Il Genoa dopo il gol di Cassata del provvisorio 1-2 aveva sperato in un pareggio, ma la magica punizione di Danilo Cataldi ha gelato i tifosi rossoblù.

Il centrocampista, autore della rete del 3-1,ha vestito la maglia del Grifone nel 2017, raccogliendo 13 presenze. Il giocatore era arrivato in Liguria in prestito proprio dalla Lazio. Oltre al danno, anche la beffa per i sostenitori del club genovese.