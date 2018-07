Favilli-gol in Juve-Bayern: le sue parole e le immagini

Battere il Bayern Monaco non è cosa da tutti, a prescindere. Se poi a riuscirci è una Juventus farcita di giovani, anzi giovanissimi, la soddisfazione è doppia. Ovviamente la prima uscita bianconera nella International Champions Cup 2018 ha poco senso se vista dalla prospettiva di una amichevole estiva con squadre a ranghi ridotti, certo che però la doppietta messa a segno da Andrea Favilli contro i tedeschi è un bel segnale per Massimiliano Allegri, che in assenza dei big, ha voluto puntare contro il giovane attaccante, reduce dal lungo prestito all’Ascoli, per la sfida di elite giocata nella notte italiana a Philadelphia. «I ragazzi sono stati bravi e hanno fatto bene, specie considerando che era la prima amichevole e la condizione fisica è quello che è – ha spiegato l’allenatore bianconero nel post-partita – . Ho fatto giocare molti giovani che si sono dimostrati all’altezza: per loro questa è una bella soddisfazione».

Ovviamente immensa la gioia di Favilli, secondo gli ultimi gossip di mercato molto vicino al Genoa, che si gode il momento consapevole del fatto che, con l’arrivo in squadra di Cristiano Ronaldo ed il ritorno dalle vacanze di Paulo Dybala e Douglas Costa, per lui la prospettiva di rimanere in bianconero è pressoché nulla: «Per me è stata davvero una emozione speciale, dopo l’infortunio subito a novembre questa per me era la prima partita dopo mesi duri. Giocare queste gare è sempre speciale, chissà quando mi ricapita». Qui di seguito i gol che hanno segnato la prima di Favilli.