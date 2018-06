Gollini, ufficiale: il portiere è dell’Atalanta a titolo definitivo

Ufficiale: Pierluigi Gollini è stato riscattato dall’Atalanta dal prestito dall’Aston Villa. Per il portiere, contratto coi nerazzurri fino al 2023

L’Atalanta ha riscattato Pierluigi Gollini dal prestito dall’Aston Villa. Il portiere classe 1995 era arrivato in nerazzurro dal club inglese nel gennaio 2017; oggi, l’ufficialità della sua permanenza nel club orobico fino al giugno 2023. Alla società di Birmingham va una cifra di poco superiore ai 4 milioni.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Atalanta: «La Società comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dagli inglesi dell’Aston Villa del portiere Pierluigi Gollini. Pierluigi è arrivato a Bergamo nel gennaio 2017 facendo il suo esordio nerazzurro il 19 marzo 2017. In quell’occasione ha giocato da titolare la partita casalinga con il Pescara chiusa sul 3-0 per l’Atalanta».