Gomez su Gasperini: «Numero uno. La litigata? Tutto passato e ora lo riabbraccerei»

Le parole dell’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez nei confronti del tecnico nerazzurro Gasperini

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex capitano dell’Atalanta Papu Gomez è ritornato a parlare della famosa “litigata” con Gian Piero Gasperini: mettendoci una vera e propria pietra sopra quella vicenda.

«Riabbraccerei forte Gasperini. Siamo due persone adulte e quello che è successo ormai tutto passato. Gasp è l’allenatore numero uno: mi ha cambiato la mentalità negli allenamenti. Prima di lui ero molto pigro: all’inizio ho fatto fatica poi quando ho visto i risultati è cambiato tutto. Come prepara le partite è un fenomeno: t’insegna calcio. I numeri parlano per lui, e la nuova posizione in campo da sinistra a trequartista mi ha aiutato: così come quella squadra dove c’erano Freuler e De Roon che facevano la differenza»