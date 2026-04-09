Goretzka Milan, scatto dei rossoneri per il centrocampista: l’offerta per il colpo a parametro zero. E Allegri spinge per averlo

Il Milan sta preparando il piano per il prossimo mercato estivo, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri per rinforzare la rosa rossonera e alzare il livello di competitività, sia in Italia che in Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha sottolineato la necessità di potenziare il tasso di personalità della squadra, replicando l’operazione della scorsa estate, quando a Milanello arrivarono Luka Modric e Adrien Rabiot, portando con sé esperienza internazionale e carisma.

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L’obiettivo rossonero: Leon Goretzka

Il nome che ha conquistato il cuore del mercato rossonero è quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a fine stagione. Goretzka, classe 1995, si libererà a parametro zero, rappresentando una ghiotta occasione di mercato che il Milan non vuole assolutamente lasciarsi sfuggire. La dirigenza rossonera ha già pronta una proposta importante per battere la concorrenza internazionale, con un contratto fino al 2029 e un ingaggio a partire da 5 milioni di euro annui.

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La strategia rossonera per Goretzka

Il vero punto di forza della proposta rossonera è la durata del contratto, che si differenzia dai contratti biennali offerti dai club concorrenti. Il Milan punta su una proposta solida, che permetterebbe di garantire al centrocampo una combinazione perfetta di fisicità e capacità di inserimento offensivo. La decisione finale di Leon Goretzka sul proprio futuro dovrebbe arrivare prima della fine del campionato, forse già entro la fine di aprile. Il Milan ha agito con grande anticipo rispetto ad altri club europei, cercando di chiudere l’accordo prima della concorrenza. Se l’affare dovesse andare in porto, sarebbe un altro grande colpo per rafforzare il progetto rossonero e puntare con decisione allo scudetto nella prossima stagione.