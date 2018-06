Mirko Gori ha regalato con un suo gol la finale al Frosinone playoff contro il Palermo, e ora promette battaglia

I tifosi del Frosinone possono tirare un sospiro di sollievo dopo aver visto l’inferno o, per meglio dire, aver visto ripetersi la beffa atroce vissuta nell’ultima giornata di campionato contro il Foggia. Quando il Parma ha conquistato la promozione diretta in Serie A, obbligando i ragazzi di Longo ai playoff. Al fischio finale, l’esplosione di felicità: l’1-1 tra Frosinone e Cittadella qualifica i padroni di casa alla finale contro il Palermo, Gori nato a Frosinone, ha spinto i suoi verso l’ultimo atto di un anno interminabile. Vigorito, con un paio di parate decisive, ha chiuso la pratica.

E proprio l’eroe della serata si presenta ai microfoni di Sky Sport a commentare la partita: «Questo era l’obiettivo minimo che ci eravamo prefissato. Meritavamo questa finale per quanto espresso durante il campionato. Con i tifosi eravamo in debito, speriamo di averli ripagati. Adesso la finale ce la giocheremo alla morte: soltanto con la voglia di non mollare mai potremo raggiungere la vittoria».